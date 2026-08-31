Zapatero, Begoña Gómez o Leire Díez: los tribunales vuelven a poner en jaque a Sánchez en el último curso de la legislatura

Los detalles El presidente del Gobierno se muestra firme pese a los casos que afectan a su entorno más cercano y asegura que se presentará a la reelección en las generales de 2027.

Este lunes 31 de agosto inicia el curso político, el último de la legislatura, con el Gobierno y el PSOE bajo presión judicial a menos de un año de las elecciones generales en las que Pedro Sánchez buscará su continuidad en Moncloa. El caso Plus Ultra y la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero preocupan al PSOE, pero Sánchez defiende su presunción de inocencia y minimiza los escándalos que rodean al partido. Además, defiende a su hermano, David Sánchez, y a su esposa, Begoña Gómez, ambos implicados judicialmente. A pesar de estos desafíos, Sánchez planea agotar la legislatura y ser candidato del PSOE para la reelección.

Este lunes 31 de agosto marca el inicio del curso político. Un curso, el último de la legislatura, en el que el Gobierno y el PSOE se ven más comprometidos que nunca por los tribunales a menos de un año de las elecciones generales en las que Pedro Sánchez se jugará su continuidad en Moncloa.

El caso Plus Ultra es, sin lugar a dudas, uno de los que más preocupan en las filas socialistas. Ya han pasado tres meses desde la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, una noticia que golpeó directamente la reputación de uno de los referentes políticos del socialismo.

Sin embargo, para Pedro Sánchez no ha cambiado nada. "Hay un legado, una trayectoria del presidente Zapatero, que lo que hace es que tengamos más que nunca que defender su presunción de inocencia", ha afirmado este lunes en una entrevista en la cadena SER.

Además, el presidente del Gobierno ha restado importancia a las acusaciones sobre el papel del exlíder del PSOE como supuesto mediador. "Las acciones de mediación, de influencia, de lobby que puedan hacer los expresidentes del Gobierno, en una amplísima mayoría, se dan en el mundo".

Del mismo modo, el jefe del Ejecutivo ha restado importancia al hecho de que, más de 90 días después, Zapatero no haya dado explicaciones sobre las joyas, ya que, asegura, el expresidente le ha "garantizado que va a poder demostrar en sede judicial la legalidad de las mismas".

Sánchez ha minimizado todos los escándalos que rodean al Gobierno y al PSOE. Lo ha hecho con el caso de Leire Díez, la exmilitante y presunta 'fontanera' de Ferraz. "Todo es como confuso. No sabemos exactamente cuáles son las cosas que pueden ser objeto de delito o no", ha asegurado al respecto.

Lo mismo ha hecho con otros altos cargos nombrados por el Gobierno que en los próximos meses tendrán que comparecer ante los tribunales en calidad de imputados, como la presidenta de la SEPI, Belén Gualda; la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, o el director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas.

"La imputación no es una condena", ha dicho Sánchez al ser preguntado por todos ellos. De hecho, para él, estas imputaciones "son cuestionables" motivo por el que sigue defendiendo "su inocencia y su integridad".

Zapatero, Begoña Gómez o Leire Díez: los tribunales vuelven a poner en jaque a Sánchez en el último curso de la legislatura

Defiensa a ultranza de Begoña Gómez y David Sánchez

Su hermano, David Sánchez, ha sido el primer integrante del entorno del presidente en ser condenado. Hoy ha defendido que la sentencia es "injusta" y que "no se hubiera sufrido" si no se hubiese tratado del hermano del líder del PSOE.

Algo que también aplica a la investigación ejercida por el juez Juan Carlos Peinado contra su esposa, Begoña Gómez. "Está en una causa judicial no por lo que ha hecho, no por ser Begoña Gómez, sino por ser la esposa del presidente del Gobierno", ha aseverado.

Pese a que buena parte de su entorno está acorralado por los tribunales, Pedro Sánchez insiste en que su plan de agotar la legislatura sigue inalterado y que será el candidato del PSOE para buscar la reelección hasta 2031.

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