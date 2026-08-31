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un viaje de ocho años

Cada vez más cerca de Mercurio: la sonda BepiColombo recorre el sistema solar para llegar hasta el planeta

¿Por qué es importante? "Estudiando un poco más Mercurio, sabiendo cuál ha sido su origen, cómo se ha formado y cuál ha sido su evolución entenderemos mejor nuestro propio planeta", ha explicado Santa Martínez, responsable de la Misión BepiColombo (ESA).

Cada vez más cerca de Mercurio: la sonda BepiColombo lleva ocho años recorriendo el sistema solar para llegar hasta el planeta
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Está a punto de ocurrir, un paso clave para observar a Mercurio muy de cerca. Dos orbitadores van a separarse en una compleja maniobra para llegar hasta el planeta. Han tardado ocho años desde que fueron lanzados al espacio.

Ha llevado su tiempo, la sonda BepiColombo lleva desde 2018 recorriendo el sistema solar. Pero, ¿por qué ha tardado tanto en llegar a Mercurio? "Ir a Mercurio en línea recta no llevaría mucho tiempo, unos meses, pero lo que queremos es que podamos llegar con la velocidad suficiente que nos permita entrar en órbita", ha explicado Nacho Clérigo, jefe de Operaciones BepiColombo.

Y ahora que se acerca el momento decisivo, ¿cuál es la fecha clave? "El 3 de septiembre separamos el módulo de propulsión, que es el que nos ha llevado hasta Mercurio", ha apuntado Clérigo.

La segunda maniobra crítica tendrá lugar en diciembre, cuando los dos orbitadores se separen, pero ¿qué va a estudiar cada orbitador? "El orbitador europeo estará más dedicado a estudiar el planeta en sí y el otro, el japonés, estudiará más el entorno alrededor del planeta Mercurio", ha contado Santa Martínez, responsable de la Misión BepiColombo (ESA).

Cada vez más cerca de Mercurio: la sonda BepiColombo lleva ocho años recorriendo el sistema solar para llegar hasta el planeta Cada vez más cerca de Mercurio: la sonda BepiColombo lleva ocho años recorriendo el sistema solar para llegar hasta el planetalaSexta

Todavía tendrán que entrar en órbita, ¿cuándo llegará ese momento? "Estamos relativamente cerca del planeta pero el 21 de noviembre llegamos al punto exacto en el que haremos una maniobra que nos pondrá a dar vueltas alrededor del planeta", ha destacado el jefe de Operaciones.

Todo este esfuerzo tiene un objetivo. "Estudiando un poco más Mercurio, sabiendo cuál ha sido su origen, cómo se ha formado y cuál ha sido su evolución entenderemos mejor nuestro propio planeta", ha agregado Martínez.

Y, si todo sale según los previsto, será en marzo de 2027 cuando el orbitador europeo llegue finalmente a su órbita, y en abril cuando comience la misión científica. Un viaje de años que entra ahora en su fase decisiva.

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