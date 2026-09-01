Centenares de migrantes se agolpan a las puertas de Loma Colmenar a la espera de la ampliación de plazas prometidas por el Gobierno

Los detalles Todos los días se sucede la misma imagen: cientos de migrantes esperan en Loma Colmenar a la espera de conseguir una cama donde dormir. Una situación que desespera a los vecinos de la zona, quienes no se sienten seguros con esos asentamientos espontáneos a las puertas de sus casas.

Un mes después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, la situación es crítica. Muchos de los que permanecen allí no tienen dónde dormir ni asearse, lo que los lleva a agolparse en Loma Colmenar con la esperanza de acceder a las plazas prometidas por el Gobierno. La escena se repite diariamente, con cientos de migrantes esperando un lugar donde dormir, lo que genera tensiones con los vecinos de la zona. Aunque el Gobierno ha instalado campañas militares y habilitado 500 nuevas plazas, llegando a acoger a 1.200 migrantes, la situación sigue siendo insostenible. La incertidumbre sobre cuándo se habilitarán más plazas agrava la desesperación tanto de migrantes como de residentes locales.

Los migrantes que aún continúan en Ceuta un mes después de la entrada masiva de alrededor de 80.000 personas cada vez están más desesperados. Muchos no tienen dónde dormir ni dónde asearse. Por eso, se agolpan a las puertas de Loma Colmenar con la esperanza de que haya un hueco para ellos en las nuevas plazas prometidas por el Gobierno.

Todos los días se sucede la misma imagen: cientos de migrantes esperan en Loma Colmenar a la espera de conseguir una cama donde dormir. Una situación que desespera a los vecinos de la zona, quienes no se sienten seguros con esos asentamientos espontáneos a las puertas de sus casas.

Algunos van cada día con la esperanza de encontrar un hueco para ellos. Otros, en cambio, llevan diez días esperando y pasan la noche ahí con la intención de ser los primeros. Pero, por ahora, el Gobierno no ha habilitado las plazas suficientes para todos los migrantes que continúan en Ceuta desperdigados por la ciudad y por el monte.

El Ejecutivo ha instalado en esa zona una treintena de campañas militares. Hasta ahora se habían acogido unos 700 migrantes. Tras habilitar este lunes 500 nuevas plazas, según indican desde el Ministerio de Migraciones, se ha llegado a los 1.200 migrantes.

La situación comienza a ser insostenible

Un mes después de la entrada masiva, la situación en la ciudad autónoma comienza a ser insostenible. Tanto los migrantes como los ceutíes comienzan a estar desesperados y al límite. Sin ir más lejos, este lunes en un momento de tensión entre los migrantes que esperaban en Loma Colmenar, la Policía tuvo que actuar e incluso lanzar tiros al aire disuasorios para mantener la calma.

Se agolpan tantos migrantes en la zona que a veces es complicado mantener el orden y que los vecinos que viven cerca puedan seguir haciendo su rutina del día a día. La frustración es tal que este lunes por la tarde un vecino arrojó una maceta contra los migrantes que estaban bajo su terraza para intentar desalojarlos.

En algunos bloques de la zona, los vecinos han optado por acordonar la calle para evitar que los migrantes se queden en las inmediaciones de los portales y monten campamentos improvisados. Además, han hecho guardias para mantener la calle despejada.

Por ahora, se desconoce cuándo habilitará más plazas el Gobierno ni cuál será la capacidad entonces. Si será suficiente o no para todos los migrantes que continúan en suelo español.

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