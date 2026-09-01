El cariñoso mensaje de Mourinho a Leo Messi tras su retirada de la selección argentina

Leo Messi y Mourinho dialogan antes de un partido

El entrenador del Real Madrid reaccionó al comunicado del argentino dándole la enhorabuena "por una carrera internacional brillante e inolvidable".

En la tarde de este lunes el mundo del fútbol sufrió un pequeño seísmo después de que Leo Messi anunciara su retirada de la selección argentina.

El '10' publicó un comunicado en redes sociales acompañando a una imagen de una carta que escribió el 21 de julio, dos días después de perder la final del Mundial contra España.

En la misma anuncia su decisión de dejar la albiceleste como paso previo a colgar las botas.

Multitud de personajes del mundo del deporte se rindieron ante Messi, pero uno de los comentarios que más atención llamó fue el de Jose Mourinho.

El entrenador del Real Madrid, que se ha enfrentado en un total de 25 ocasiones al rosarino, le dejó un cariñoso mensaje en su post.

"Enhorabuena por una carrera internacional brillante e inolvidable. La próxima Copa América y el próximo Mundial no será lo mismo", escribió.