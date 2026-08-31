Novedades en el crimen de Tauste: laSexta accede al auto de prisión que sitúa a Carlota como "inductora del crimen" y a su novio como ejecutor

Los detalles Luis Carlos habría reconocido ante el forense haber matado al matrimonio. Como ya adelantó laSexta, se lo confesó también a una amante y este lunes se conoce que se lo habría dicho a su vez a un excompañero de piso.

En el crimen de Tauste, Carlota, hija del matrimonio asesinado, es señalada como la inductora del asesinato de sus padres, mientras que su novio, Luis Carlos, es considerado el ejecutor. Javier Sánchez y Esther Latorre fueron asesinados en su domicilio en Zaragoza a principios de agosto. Carlota y Luis Carlos, ambos en prisión provisional, habrían planeado el crimen debido a un conflicto familiar relacionado con el embarazo de Carlota. Las cámaras y los teléfonos sitúan a la pareja en el lugar del crimen. Luis Carlos confesó el asesinato a varias personas, incluyendo un forense y un excompañero de piso. La jueza considera que Carlota orquestó los asesinatos.

Novedades en el crimen de Tauste. Según el auto de envió a prisión al que ha tenido acceso laSexta, a Carlota —una de las hijas del matrimonio asesinado— la sitúan como "inductora del crimen" y a su novio como ejecutor.

Javier Sánchez, de 64 años, y Esther Latorre, de 61, fueron asesinados en esa localidad de Zaragoza a principios de agosto. Tras esto fueron detenidos la hija del matrimonio y su pareja Luis Carlos, ambos en prisión provisional.

Así, en el auto se refleja lo que para la jueza indiciariamente es un crimen premeditado de Carlota contra sus padres y ejecutado con su pareja. Aún hay, sin embargo, varias incógnitas por establecer y no se ha encontrado aún el arma homicida ni la ropa que llevaban en el momento del crimen.

Según el relato de hechos del crimen, a principios de agosto Carlota y su pareja Luis Carlos salieron de Zaragoza rumbo a Tauste, a donde no fueron de paso. Según el auto, viajaron hasta el domicilio de los padres de Carlota con una clara intención.

Las cámaras captaron el recorrido de la pareja y sus teléfonos los sitúa en Tauste durante las horas del crimen. Al llegar a la vivienda, las víctimas no estaban, por lo que esperaron dentro

Una vez el padre de Carlota llegó a la casa, esperaron hasta que se quedó dormido en su habitación. Fue entonces cuando, según el auto, ambos le atacan con un cuchillo de la propia cocina. Un gran número de puñaladas acabó con su vida. Después llegó Esther, la madre de Carlota, a la que también apuñalaron repetidamente hasta matarla.

Según la jueza, existen indicios de que Carlota fue quien impulsó el crimen y de que ambos lo planificaron y ejecutaron. Un conflicto entre Carlota y sus padres sería el posible móvil. La principal hipótesis para los investigadores es que Carlota se encuentra embarazada de Luis Carlos y los padres de ella no aceptaban la relación ni tampoco que el embarazo llegue a término. La hermana de Carlota, además, dijo a los investigadores que veía capaz a su hermana de hacer algo así.

Luis Carlos habría reconocido ante tres personas haber matado al matrimonio

Según el auto, además, Luis habría reconocido ante el forense haber matado al matrimonio. Pero no solo lo reconoció ante él. Como ya adelantó laSexta, se lo confesó también a una mujer, a una amante, y este lunes se conoce a su vez que se lo dijo a otra persona, a un excompañero de piso.

En concreto, le dice que "ha pasado algo muy grave" y cuide, "por favor, de Carlota a partir de ahora". De esta forma, reconoce lo que parece que ha sucedido en el interior de esa vivienda.

De esta forma, dentro del organigrama del crimen, la jueza sitúa arriba a Carlota y abajo a su pareja. Es decir, Carlota habría orquestado presuntamente la muerte de sus padres junto a Luis Carlos.

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