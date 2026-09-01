¿Habrá Liga de los récords? Hacía 10 años que Real Madrid y Barça no arrancaban tan fuerte

El conjunto blanco y el azulgrana son colíderes de LaLiga con nueve puntos, hecho que no se veía desde la temporada 16/17.

Pinta a que esta Liga será muy, muy apretada. O así se puede intuir por cómo ha arrancado el campeonato doméstico tras las tres primeras jornadas.

FC Barcelona y Real Madrid lideran la tabla en solitario con nueve puntos, estando el conjunto de Hansi Flick en cabeza por la diferencia de goles (10 frente a 8).

Los azulgranas han vencido al Elche a domicilio (0-5) y a Athletic Club de Bilbao (2-0) y Rayo Vallecano (5-2) en el Camp Nou.

Los de Mourinho, por su parte, ganaron al Espanyol en Barcelona en su debut liguero (1-2) y prosiguieron la racha en el Bernabéu con contundentes goleadas a la Real Sociedad (4-1) y al Málaga (4-0).

Desde hace diez años, en la temporada 2016/2017, Real Madrid y Barça no arrancaban LaLiga con tres victorias... y ya se empieza a hablar de récords.

Cabe recordar que ese 'título' lo ostenta el Real Madrid de la primera etapa de Mou, cuando en la temporada 11/12 sumaron 100 puntos y anotaron 121 goles.

Eso sí, aún resta un mundo, 35 jornadas, y tanto Flick como Mou mantienen el discurso 'simeoniano' de ir partido a partido.

Este fin de semana, los blancos se medirán al Betis en La Cartuja y los culés visitarán Mestalla para jugar contra el Valencia.