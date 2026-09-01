Nepal y China cifran en 1.000 los muertos por la riada y buscan a más de 4.000 personas que aún no han sido localizadas

Los detalles Más de 21.000 efectivos de las fuerzas de seguridad se han desplegado para continuar con la séptima jornada de operaciones de búsqueda. Al menos 583 extranjeros continúan sin ser localizados.

El balance tras la masiva riada en la frontera entre Nepal y China supera el millar de fallecidos, con más de 4.000 personas aún desaparecidas. En Nepal, la cifra de cuerpos recuperados asciende a 987, mientras que los desaparecidos se han reducido a 3.916, gracias a la recuperación de servicios eléctricos y telecomunicaciones. En el Tíbet, el Gobierno chino reporta 16 muertos y 546 desaparecidos. La catástrofe deja un total de 1.003 muertos y 4.462 desaparecidos. Las operaciones de búsqueda y rescate continúan con más de 21.000 efectivos desplegados y 573 vuelos de helicóptero realizados, evacuando a 11.814 personas.

El balance conjunto de las autoridades de Nepal y China tras la masiva riada del pasado miércoles en su zona fronteriza supera ya el millar de fallecidos, mientras aún se busca a más de 4.000 personas que no han podido ser localizadas, según el último recuento de las autoridades nepalíes.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) de Nepal ha elevado este martes a 987 la cifra de cuerpos recuperados en las zonas afectadas, a la vez que ha rebajado a 3.916 el número de desaparecidos en su territorio tras eliminar a más de 290 personas del recuento que había realizado previamente en las centrales hidroeléctricas.

Sumando los datos de la región fronteriza del Tíbet, donde el Gobierno chino mantiene el saldo en 16 fallecidos y 546 desaparecidos, la catástrofe deja hasta el momento un balance global de 1.003 muertos y 4.462 personas sin localizar a ambos lados de la montaña.

La progresiva reducción en la lista de personas sin contacto en Nepal se debe fundamentalmente a la recuperación del suministro eléctrico y las telecomunicaciones en los distritos más aislados. Según el informe de la NDRRMA, las 110 torres de telefonía de Nepal Telecom afectadas por la riada están ya operativas.

Gran parte de la caída en el reporte de desaparecidos corresponde a la cifra de trabajadores en proyectos hidroeléctricos, la cual pasó de 933 a 639, sin dar más detalles de su paradero. Se cree que muchos de ellos podrían haber quedado atrapados en túneles subterráneos.

Al menos 583 extranjeros continúan sin ser localizados, ha añadido el organismo, que afirmó el domingo haber podido contactar con tres ciudadanos de nacionalidad española. Más de 21.000 efectivos de las fuerzas de seguridad, principalmente el Ejército (8.896 militares), la Policía (7.912) y agentes de la Fuerza de Policía Armada (4.203) se han desplegado para continuar con la séptima jornada de operaciones de búsqueda y rescate en los más de 150 kilómetros arrasados.

Hasta la fecha, las tareas de salvamento aéreo lideradas por el Ejército nepalí han completado 573 vuelos de helicóptero, logrando evacuar a un total de 11.814 personas desde que comenzó la emergencia.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.