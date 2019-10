El circo de Ferrari en Rusia puede volver a repetirse. Mattia Binotto, jefe de la 'Scuderia' ha confirmado en la rueda de prensa previa al GP de Japón que no tiene del todo claro que lo sucedido en Sochi sea simplemente un hecho aislado.

"Lo que pasó en Rusia no fue nada malo pero es algo que debe mejorarse. Si me preguntas si estoy seguro de que no va a volver a suceder... la verdad es que no lo estoy del todo. Tenemos a dos pilotos que solo tienen 'ganar' como objetivo", afirma Binotto.

El jefazo de Maranello dice eso sí que ha mantenido "conversaciones positivas" con ambos pilotos. "Hablamos de ofrma honesta, justa y transparente. Lo más importante es que al menos entre nosotros tenemos claridad e igualdad. Eso es algo clave", dice.

En Rusia, el show de Ferrari dejó a la 'Scuderia' sin una victoria que se trabajaron desde el sábado hasta la primera del domingo. Con Charles Leclerc en la pole, el monegasco cumplió su misión con Sebastian Vettel y con un rebufo que permitió a Seb adelantar a Lewis Hamilton... y a su propio compañero.

A partir de ahí, la 'fiesta'. Vettel se negó a dejar pasar a Leclerc y con esto evitó que su compañero pudiera exhibir el ritmo de clasificación. Ferrari le ordenó entrar tras Charles y hacer así un 'undercut' para recuperar posición, pero al final el coche de Seb se paró por una avería.

Esto hizo que Lewis Hamilton tuviera una parada prácticamente gratuita al aprovechar un Virtual Safety Car. El inglés se hizo con el liderato y no lo soltó hasta la bandera a cuadros para terminar ganando el GP de Rusia.

