Fernando Alonso dejó plantado a Alpine para poner rumbo a Aston Martin. Entonces, los de Enstone llamaron a Oscar Piastri, que les enseñó que ya tenía contrato con McLaren para el año viene. Comenzaron un casting de hasta 14 pilotos para sustituir al asturiano y el elegido, finalmente, fue Pierre Gasly.

El francés tenía contrato con AlphaTauri, pero tras verse sin opciones de volver al primer equipo, decidió atender la llamada de Alpine para salir de la órbita Red Bull por primera vez en su carrera. En los test de Abu Dhabi se subió por primera vez al monoplaza francés y sus sensaciones no pudieron ser mejores.

"Es la primera vez que me subo a este coche y todo fue mejor de lo esperado. Estoy sorprendido de una forma positiva. Al principio todo lo sentía diferente, pero me acoplé muy rápidamente. Me sentí mucho mejor con este coche que las sensaciones que he tenido este año en AlphaTauri. Ahora entiendo por qué Alpine terminó cuarto en el Mundial de F1 como equipo. Estoy muy emocionado por el próximo año", declaró Gasly a los medios tras probar el Alpine.

Esta temporada ha sido muy dura para Gasly. Ha finalizado 14º en la clasificación, el año que menos puntos ha sumado desde que está en la Fórmula 1. Pese a ello, tiene mucha confianza en que le saldrán bien las cosas en 2023: "En 2022 no tuve las herramientas para ser competitivo. Así que Alpine es un nuevo comienzo para mí. Por lo que vi hoy, estoy seguro que podemos impresionar el año que viene. Lo mejor es que veo el potencial necesario para obtener resultados fantásticos".

La pareja Ocon-Gasly, la mejor posible para Alpine

Otmar Szafnauer, jefe del equipo Alpine, ha reconocido que la opción Gasly era la mejor desde que conocieron la marcha de Fernando Alonso, incluyendo a Piastri entre los pilotos que barajaron para sustituir al asturiano.

"El caso Piastri lo resolvimos bien. Estoy contento de que nuestros próximos pilotos sean Ocon y Gasly. Creo que es una alineación mejor de la que habríamos tenido si tuviéramos a Piastri. En 2023 tendremos una pareja de pilotos más experimentada que la que habríamos tenido con Piastri, pero a su vez seguirá siendo muy joven. El tiempo dirá si hemos acertado, pero creo que seremos más rápidos con Esteban y Pierre", concluyó el rumano.