Fernando Alonso abandonó la Fórmula 1 en 2018 en búsqueda de nuevos retos. Tras dos años fuera, volvió al 'Gran Circo' para la temporada 2021. En declaraciones a 'Motorsport', el asturiano ha reconocido que no tenía la certeza de volver a ser competitivo en su regreso al campeonato.

La vuelta a la Fórmula 1 le costó varias carreras de adaptación, aunque fue haciéndose al Alpine y ha desembocado en una gran 2022, que pese a los problemas de fiabilidad, ha acabado con el mejor nivel de su carrera según el propio Alonso.

"Cuando vuelves a esta categoría, no hay ninguna garantía de que estarás bien y serás competitivo, o de que sigas disfrutando de todo en la Fórmula 1. Así que realmente hubo algún momento de preocupación hace dos años, cuando hice un test privado (en Abu Dhabi) antes de la prueba de jóvenes pilotos en 2020", comentó Alonso.

Además, reconoció que en 2021 no acabó totalmente contento con su actuación, algo que sí puede decir de esta temporada: "El año pasado no estaba 100% feliz con el rendimiento y con cómo fue el curso. Este año estoy mucho más contento con el coche y el rendimiento en sí, y también mucho más preparado para el próximo desafío".

El asturiano vivió con ilusión su regreso al 'Gran Circo', pero con la duda de qué nivel de competición podía llegar a alcanzar: "Regresé sin saber cuán competitivo sería después de dos años. Tenía en mente el regreso de Michael Schumacher, tal vez no estaba al 100% o eso es lo que sentimos. Para Kimi Raikkonen, en sus últimos dos o tres años, no estaba realmente motivado. Así que no estaba seguro. Tengo mucha confianza en mí mismo, pero no lo suficiente como para estar 100 % seguro de que iba a ser lo suficientemente rápido para estar peleando con los mejores".

"Por lo tanto, no se puede subestimar un regreso a la F1. Necesitas unas cuantas carreras o incluso una temporada completa para volver a sentirte al 100% y es lo que me pasó a mí. Pero ahora estoy contento, porque me veo a muy buen nivel", concluyó Alonso.