Frustración en Aston Martin: Así fue el toque con Albon que arruinó la carrera de Alonso en Austin

Fernando tuvo un inicio de carrera complicado donde cedió una posición en la arrancada y posteriormente, tuvo un toque con el Williams que le hizo perder cinco posiciones.

Aston Martin y Fernando Alonso han perdido una oportunidad de oro para sumar puntos. Quizás, y es triste decirlo, la última en esta temporada 2026 de Fórmula 1. El trazado estadounidense era favorable para los de Silverstone y no exponía las grandes debilidades que presenta el 'AMR26'.

Todo se torció en la salida cuando el asturiano cedió una posición con Oliver Bearman. Posteriormente a la llegada de la cerrada primera curva, el bicampeón estaba arrinconado por el Haas por el lado exterior y de Albon que venía por el interior.

Fue optimista el corredor de Williams de meterse en el vértice de la curva y se llevo puesto la parte delantera del alerón del español. Fernando siguió luchando y tuvo un primer 'stint' muy bueno con el neumático blando donde tuvo baja degradación. Fue recuperando posiciones e incluso llegó a rodar en puntos.

En cambio, los daños en la parte inferior del alerón se hicieron notorios a medida que avanzaba la sesión. En su segunda parada en boxes, los mecánicos cambiaron el morro y las opciones de puntos se esfumaron del todo. Frustración total en el cuadro inglés y en Alonso.

México no será un escenario bueno para ellos puesto que es un trazado de mayor exigencia con la unidad de potencia de Honda, su gran 'talón de Aquiles'. Lo mismo ocurre con Qatar, Brasil y sobre todo el trazado urbano de Las Vegas.

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