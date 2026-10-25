Polémica en el Clásico:¿Fue penalti por mano de Balde?

Los blancos reclamaron penalti por mano del lateral blaugrana. Martínez Munuera no lo señaló como penalti y el VAR no intervino.

El primer Clásico de La Liga no ha estado exento de polémica. En el minuto 70, el Real Madrid reclamó una mano de Alejandro Balde. El balón impacta en la mano del canterano del Barça pero Martínez Munuera ha terminado decidiendo que no era punible.

Kylian Mbappé ha sido el que más ha terminado reclamando la revisión de la acción. El francés ha pedido que interviniera el VAR pero desde la sala de videoarbitraje no han considerado que la mano fuera revisable.

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