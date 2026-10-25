Ahora

Mbappé protestó mucho

Polémica en el Clásico:¿Fue penalti por mano de Balde?

Los blancos reclamaron penalti por mano del lateral blaugrana. Martínez Munuera no lo señaló como penalti y el VAR no intervino.

Alejandro Balde y Kylian Mbappé Alejandro Balde y Kylian MbappéRedes

El primer Clásico de La Liga no ha estado exento de polémica. En el minuto 70, el Real Madrid reclamó una mano de Alejandro Balde. El balón impacta en la mano del canterano del Barça pero Martínez Munuera ha terminado decidiendo que no era punible.

Kylian Mbappé ha sido el que más ha terminado reclamando la revisión de la acción. El francés ha pedido que interviniera el VAR pero desde la sala de videoarbitraje no han considerado que la mano fuera revisable.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Destrozos y saqueos retransmitidos en directo: laSexta accede a nuevas imágenes de los disturbios en Barcelona
  2. Sánchez asegura que Vox "pone las ideas" y el PP "la ambición de poder": "Un Gobierno suyo supone retroceder 50 años"
  3. María Corina Machado regresa a Venezuela 10 meses después: "Estoy aquí, con ustedes"
  4. Al menos 83 heridos, siete de ellos graves, tras caer un autobús por un talud de 20 metros en Fogars de Montclús
  5. Continuismo o bolsonarismo: Brasil va a la segunda vuelta con los candidatos rozando el empate técnico
  6. Miles de personas marchan en Madrid con Vivas al frente "por una Ceuta segura, española y europea": "Venimos a decir basta ya"