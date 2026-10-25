Pedro Sánchez, el próximo domingo en Salvados: el presidente del Gobierno se sienta con Gonzo en plena precampaña

El líder socialista y candidato del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre estará en el programa del 1 de noviembre. Sánchez lleva en la Moncloa desde 2018, cuando la moción de censura contra Rajoy salió adelante.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales del 29 de noviembre, se sentará con Gonzo en Salvados el próximo domingo 1 de noviembre.

El líder socialista afronta los que serán sus sextos comicios, después de convocar de forma anticipada a los españoles y a las españolas a las runas tras caer en el Congreso de los Diputados los dos decretos de vivienda presentados y aprobados por el Gobierno.

Pedro Sánchez lleva en la Moncloa desde 2018, cuando la moción de censura que el PSOE presentó contra Mariano Rajoy salió adelante.

En 2023, en las últimas elecciones, el PSOE fue la segunda fuerza más votada, obteniendo más apoyos parlamentarios que el PP y revalidando el Gobierno progresista salido de las urnas en 2019. En esta ocasión, en coalición con Sumar.

Ahora, con el 29 de noviembre cada vez más cerca, Sánchez estará con Gonzo en laSexta, en el Salvados del domingo 1 de noviembre.

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