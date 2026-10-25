El Madrid de Mourinho y Mbappé asalta el Camp Nou en un Clásico tremendo

Un doblete del francés le dio a los blancos una victoria espectacular en feudo blaugrana. Mazazo tremendo para los de Flick y chute de confianza memorable para los de Mourinho.

Faltaban tres minutos más añadido para el final del Clásico cuando Kylian Mbappé decide enmudecer al Camp Nou. El francés culminó una jugada vertical tremenda de los blancos para desatar el delirio en el lado visitante y la frustración en el lado blaugrana.

Eduardo Camavinga y Jude Bellingham, muy protagonistas en el segundo gol. El inglés deja una filigrana tremenda y el pivote galo se deshace de Cubarsí con un autopase tan efectivo como inesperado.

El Madrid ha terminado con el invicto del Barça gracias a los goles de Mbappé y a una actuación tremenda de Jude Bellingham. El ex del Dortmund se ha convertido en dueño y señor del centro del campo siendo un auténtico dolor de muelas a nivel físico y técnico.

Los blancos se adelantaron gracias a que Mbappé aprovechó un error de Gerard Martín. El zaguero blaugrana despejó un centro directamente a la pierna del francés, que no tuvo ni que hacer la acción de disparar para poner el primero del Clásico.

El Barça reaccionó rápido y Lamine tuvo el empate solo un minuto después. Solo ante Lunin, mandó el balón fuera. No tuvo ni mucho menos su noche la joya blaugrana que estuvo relativamente bien controlado por Cucurella.

Raphinha, en el 60, termina empatando y es en ese momento en el que el Barça parece estar despertando. Los de Flick tuvieron acercamientos peligrosos pero el gol de Mbappé en el 87 los deja absolutamente devastados. Lunin, que sustituía a Courtois fue vital para el triunfo blanco. Le negó el gol a Gerard Martín con una parada espectacular cuando mejor estaban los blaugrana.

Barça y Madrid sorprenden en el primer Clásico de la temporada. Los de Mourinho vencen al líder invicto poniéndose solo a tres puntos. No eran ni mucho menos favoritos y una victoria así se trata sin duda de uno de los chutes de confianza más grandes que podían tener los blancos.

El Barça, por su parte, cierra una semana para olvidar con las derrotas ante Madrid y PSG. En París, los de Flick mostraron personalidad pero el nivel en el Clásico de varios pesos pesados blaugranas no ha estado a la altura. El resultado, un Barça sin ideas, lento y prácticamente antagónico con respecto a la versión que había mostrado esta temporada.

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