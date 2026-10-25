Alonso, 12º de salida
F1 2026 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de Estados Unidos en Austin de Fórmula 1
Sigue en directo el domingo del Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas con Kimi Antonelli en la primera posición y con la oportunidad de salir campeón del mundo.
VUELTA DE FORMACIÓN
Arranca la vuelta de instalación. Sale Antonelli con medios y Verstappen con blandos. Desventaja del Mercedes en la salida en este aspecto. Max atacará con todo.
LA TENSA ESPERA ANTES DE LA ACCIÓN
Antonelli, ante una de las carreras más importantes de su carrera. Diez minutos para el inicio del Gran Premio.
Ready and waiting... 😮💨 #F1 #USGP https://t.co/nyzrb1eO5k— Formula 1 (@F1) October 25, 2026
ALONSO CREE EN LOS PUNTOS
El 12º puesto en parrilla en la que parte Fernando Alonso le da una pequeña opción de conseguir los puntos. Es un circuito que no expone demasiado las debilidades del Aston Martin. Una estrategia optimizada, una buena degradación y algún abandono de rivales de la zona media y alta puede posibilitar este hecho. No le quedan escenarios muy favorables después de Austin por lo que deben de aprovechar sus opciones. Su compañero, Stroll, no tendrá un GP fácil ya que saldrá desde el 'pitlane'.
VERSTAPPEN QUIERE LA VICTORIA
Max Verstappen no pudo clavar su vuelta rápida en la clasificación de Estados Unidos. Perdió cinco décimas en el segundo sector y le costó una sangría de tiempo que le impidió mejorar su registro. Esto lo aprovechó Kimi Antonelli que batió la marca del Red Bull y su racha de 'pole positions'. Una buena salida le puede permitir meter el coche en la primera curva donde siempre suele haber acción.
CABREO CON EL ASFALTO DE AUSTIN
Pilotos como Carlos Sainz se han quejado abiertamente del estado del asfalto de Las Américas. Está muy bacheado, lo que supone que los monoplazas boten demasiado y produzca golpes contra el reposacabezas u otras partes del coche. Max Verstappen cargó contra el director del circuito y Lando Norris confesó que tuvo que medicarse para poner remedio a sus dolores a causa de esto. Aguantar las 56 vueltas de carrera se antoja un desafío exigente para todos.
ANTONELLI, CON LA CALCULADORA EN LA MANO
Andrea Antonelli puede salir campeón del mundo en Austin a falta de cinco carreras por disputarse. Aventaja a George Russell en 102 puntos de diferencia. Una distancia muy amplia, pero todavía no es definitiva. Se tienen que dar dos combinaciones que afectan a dos pilotos. El italiano debe asegurar la victoria y para coronarse debe esperar a que su compañero George Russell acabe noveno o peor. Por otro lado, debe esperar que Lewis Hamilton acabe de quinto para abajo.
BIENVENIDOS A LA CARRERA DE AUSTIN
Buenas noches a todos. En poco más de una hora comenzará la carrera del Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de Las Américas. No es un GP cualquiera puesto que hoy Andrea Antonelli tiene su primera 'bola de campeonato' para conseguir el Mundial de Fórmula 1. Parte desde la primera posición y ganar la carrera sentenciaría prácticamente el título de cara a Méjico. Max Verstappen le seguirá en la segunda posición y buscará seguir con su racha de triunfos. Fernando Alonso sale 12º y sueña con puntuar en territorio tejano. Para Carlos Sainz y Williams tocará sufrimiento en este trazado.