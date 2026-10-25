F1 2026 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de Estados Unidos en Austin de Fórmula 1

ALONSO CREE EN LOS PUNTOS El 12º puesto en parrilla en la que parte Fernando Alonso le da una pequeña opción de conseguir los puntos. Es un circuito que no expone demasiado las debilidades del Aston Martin. Una estrategia optimizada, una buena degradación y algún abandono de rivales de la zona media y alta puede posibilitar este hecho. No le quedan escenarios muy favorables después de Austin por lo que deben de aprovechar sus opciones. Su compañero, Stroll, no tendrá un GP fácil ya que saldrá desde el 'pitlane'. Compartir en X

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VERSTAPPEN QUIERE LA VICTORIA Max Verstappen no pudo clavar su vuelta rápida en la clasificación de Estados Unidos. Perdió cinco décimas en el segundo sector y le costó una sangría de tiempo que le impidió mejorar su registro. Esto lo aprovechó Kimi Antonelli que batió la marca del Red Bull y su racha de 'pole positions'. Una buena salida le puede permitir meter el coche en la primera curva donde siempre suele haber acción. Compartir en X

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