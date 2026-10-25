El clamoroso error de Lamine Yamal solo un minuto después de que el Madrid marcara

La joya blaugrana se encontró con una ocasión inmejorable para igualar el encuentro pero no impactó bien con el balón y su disparo terminó yéndose desviado.

Lamine Yamal estuvo muy activo durante la primera parte del Clásico. El de Rocafonda tuvo mucha intención a la hora de generar jugadas de peligro pero poco acierto siguiendo la tónica general del Barça durante los primero 45 minutos.

Los de Flick estuvieron muy imprecisos en la primera mitad. De hecho, el gol del Madrid viene de un despeje en fallo de Gerard Martín. Pedri o Rodri, que acostumbran a fallar muy poco pase, cometieron errores impropios de ellos.

Lamine, que llevó gran parte del poco peligro blaugrana, tuvo la ocasión más clara del Barça solo un minuto después de que Mbappé adelantara al Madrid. Sin embargo, Yamal no impactó bien con el balón y su remate salió mordido. De hecho, no fue a portería pese a estar a muy cerca de Lunin.

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