Al menos 41 heridos, 20 de ellos graves, tras caer un autobús por un talud de 20 metros en Fogars de Montclús

Bombers de la Generalitat en una imagen de archivo

¿Qué ha pasado? Los Mossos informan de que están trabajando junto a los Bombers y a Emergencias para atender a los heridos y regular el tráfico. Según informa el SEM, el accidente lo ha causado un choque con un turismo.

Un accidente de autobús en la carretera BV-5114, en Fogars de Montclús, ha dejado al menos 60 heridos tras caer por un barranco de 20 metros. Los Mossos trabajan junto a Bombers y Emergencias para asistir a los afectados, regular el tráfico e investigar las causas. Los Bombers han desplazado 20 dotaciones, incluyendo un Grupo de Actuaciones Especiales aerotransportado. Muchos pasajeros lograron salir del autobús por su propio pie. La carretera está cortada en el kilómetro 18,4. Salvador Illa, president de la Generalitat, ha expresado su apoyo a los afectados y agradecido a los servicios de emergencia.

Un accidente de autobús en la carretera BV-5114, en el término municipal barcelonés de Fogars de Montclús, ha dejado al menos 20 heridos graves y 60 personas afectadas. Según informan los Bombers, el vehículo ha caído por un talud de unos 20 metros.

Según informa Emergencias, el siniestro lo ha causado "un accidente entre un turismo y un autobús". Al lugar han enviado 15 ambulancias, dos helicópteros medicalizados y tres equipos conjuntos del SEM - Bombers.

"Estamos trabajando en el accidente con los Bombers y con Emergencias para asistir a los heridos, regular el tráfico e investigar las causas del accidente", comunican los Mossos.

Los Bombers indican que han desplazado al lugar a 20 dotaciones, dos de ellas con un Grupo de Actuaciones Especiales aerotransportado. Según señalan, muchos pasajeros han salido del autobús y subido hasta la carretera por su propio pie.

La carretera, informan en el servicio de tráfico de la Generalitat, está cortada debido a un accidente que ha sucedido en el punto kilométrico 18,4.

Salvador Illa, president de la Generalitat, ha compartido un mensaje en redes sociales en el que ha trasladado su apoyo a las personas afectadas y su agradecimiento a los servicios de emergencia.

"Sigo con mucha preocupación el accidente de autobús en Fogars de Montclús. Estoy en contacto permanente con las conselleras Nuria Parlón y Olga Pané para conocer la evolución de la situación", ha expresado.

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