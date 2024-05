Pierre Gasly no está nada contento en Alpine. Los resultados del equipo son desastrosos. Por momentos al final de la parrilla. Todavía no han conseguido ningún punto y tampoco se han visto mejoras en las últimas carreras. Por eso el francés, durante el Gran Premio de Miami, no ha querido responder a preguntas sobre su futuro.

Su frialdad lo dice todo. "No voy a insistir en el tema. Diré más cuando haya algo que anunciar. Por el momento, sin comentarios", dijo cuando le cuestionaron si su "prioridad" era renovar con el equipo Alpine.

También le preguntaron si se marcaba algún plazo para tomar una decisión. "Sin comentarios", respondió, incidiendo en que no hablaría más sobre ello: "Interpreta mi respuesta como quieras, pero no entraré en detalles sobre la situación contractual".

"Como he dicho, estamos tratando el tema, y ya se conocen las diferentes situaciones...", apunta sobre los movimientos que está haciendo Audi en el mercado con el fichaje de Nico Hulkenberg, ahora piloto de Haas.

Sobre 2026, Pierre reconoce que sí está interesado en el trabajo que llevan a cabo en Alpine: "Sería estúpido no hacerlo. Obviamente es algo muy importante, sobre todo de cara al futuro, para asegurarnos de que tenemos un coche competitivo. Puedo ver el progreso...".

"De momento, el concepto de coche que tenemos no funciona. Y eso no significa que lo estemos haciendo todo mal. Estamos haciendo muchas cosas bien. Pero hay esos puntos cruciales que hay que solucionar para extraer el rendimiento", sentencia Pierre.