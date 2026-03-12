Edu Aguirre elogia la valentía de Arbeloa tras la victoria ante el Manchester City: "Hay que tener narices..."

En 'El Chiringuito' Edu Aguirre elogió la valentía del entrenador de poner a Thiago Pitarch en un partido en el que te juegas la temporada.

Edu Aguirre vuelve a sentirse "orgulloso" del Real Madrid. Así se mostró después de la victoria contra el Manchester City en la ida de los octavos de la Champions League: "Vuelvo a sentirme orgulloso de este equipo. Chapó por Arbeloa porque ha tocado dos cosas y hay que tener narices para poner a un chaval de 18 años titular cuando te juegas toda la temporada".

Sus elogios a Thiago Pitarch son totales: "Todos decían que la temporada se acababa hoy. Y Pitarch representa lo que es el Madrid y lo que es el Bernabéu".

"Cuando estás en el campo ves cosas diferentes... pedirla en el área del Real Madrid es de tener personalidad, de echarte el equipo a la espalda... Tenemos centrocampistas para los próximos años", dice sobre el chaval, que volvió a ser titular y ahora le tendrán que quitar el puesto: "Los veteranos que quieran quitarle el sitio a Pitarch que se lo curren. Un chaval como Thiago, eso es el Real Madrid".

"Estoy orgulloso. Hay que correr por el que tienes al lado. Dejarte la vida. Yo voy por él. Eso es el Madrid", cierra Edu.