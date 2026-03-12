Ahora

Masters 1000 Indian Wells

¿Cuándo juega Carlos Alcaraz contra Cameron Norrie en Indian Wells? Horario y dónde ver en TV

El número uno del mundo se verá las caras contra el tenista británico (número 27 del ranking ATP) en la ronda de cuartos de final del Masters 1000. Su partido comenzará a las 03:00 hora española.

Getty

Cada vez queda menos para volver a ver a Carlos Alcaraz disputar una nueva final en 2026. El tenista español amplía su racha de victorias consecutivas a 13 y ya está en cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells.

Su victoria de este miércoles frente a Casper Ruud (6-1, 7-6) en hora y media refleja su poderío en el circuito ATP, y ya está preparado para enfrentar su siguiente víctima. El británico Cameron Norrie se verá las caras con Carlos a las 03:00 hora española de este viernes 13 de marzo.

Norrie, con una sorprendente victoria ante Novak Djokovic (6-4, 4-6, 6-7) a tres sets, dejó a Nole fuera del torneo. El número 27 del ranking ATP volverá a medirse ante Alcaraz en el que será su noveno duelo desde 2021, con un parcial de cinco victorias frente a las tres de Cameron.

De los nueve partidos que han disputado, dos de ellos han sido en Indian Wells, ambos con el mismo resultado: victoria para Carlos Alcaraz. En el caso de pasar de ronda, el murciano se enfrentará al vencedor del partido entre Jack Draper y Daniil Medvedev.

Horario y dónde ver en TV

El partido entre Carlos Alcaraz y Cameron Norrie de este viernes 13 de marzo se disputará a las 03:00 hora española. El encuentro de cuartos de final se podrá ver en directo a través de 'Movistar+'. Toda la información y actualidad sobre el tenista español se podrá seguir a través de la web de laSexta.

