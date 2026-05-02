La 'genialidad' de Rashford para mantener la posibilidad de 'alirón' del Barça

El extremo británico, de parado, le puso un centro magnífico a Lewandowski para que este convirtiera el único tanto del encuentro. Si el Madrid no gana en Cornellà este domingo, los blaugranas serán campeones.

El Barça estaba bloqueado. Asfixiaba y dominaba a Osasuna pero el gol no llegaba. De no haber marcado, la posibilidad de cantar el 'alirón' este fin de semana se esfumaba. Sin embargo, apareció Marcus Rashford. El inglés, que entró en la segunda mitad, puso un centro medido, en parado, perfecto para que Robert Lewandowski entrara a rematar en carrera. Un gol de mucha clase.

El polaco no falló y adelantó al Barça en el 81 de partido. Cinco minutos después, Fermín encontraba entre líneas Ferrán y este, que también había entrado desde el banquillo, marcó lo que parecía la sentencia.

Sin embargo, Osasuna aún tenía algo que decir. Solo un minuto después del gol de Ferrán, en el 88, Raúl García remató solo un gran centro de Bretones y encendió a un Sadar que había enmudecido. Aún así, y a pesar del empuje local al final, el marcador no se movió más.

Todo en un encuentro en el que los rojillos aguantaron con cierta solidez las acometidas del cuadro blaugrana. El Barça dominó mucho pero se encontró con una defensa local que desbarató sus ocasiones de gol. La más clara, un remate de Olmo al borde del área pequeña que Catena despejó de manera milagrosa.

Budimir, en clave rojilla, estrelló un disparo al palo en la primera mitad después de una jugada individual sensacional. De haber entrado, hubiera sido uno de los goles de la jornada.

Curiosamente, Lewandowski y Ferrán, dos señalados esta temporada en el Barça por su falta de 'gol', dan una victoria a los blaugrana que los coloca como campeones virtuales de Liga. Para evitar que el Barça sea campeón este domingo, el Madrid deberá ganar al Espanyol en Cornellà.

Todo en una situación compleja con un Clásico en el Camp Nou que se disputará la próxima jornada. El Barça se marcha, a falta de saber lo que hace el Madrid, a catorce puntos de los blancos.

Osasuna, por su parte y a pesar de la derrota, se sitúa a dos puntos de puestos europeos. La próxima jornada, los de Lisci visitarán el Ciutat de Valencia para medirse a un Levante que se juega la salvación.