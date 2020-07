Fernando Alonso ha vuelto a Renault con la idea clara de volver a la senda del triunfo. El asturiano, que regresará tras dos temporadas lejos de la F1, vuelve a la que fue su casa en los dos únicos Mundiales que tanto él como los franceses, como constructores, tienen en sus vitrinas.

Fue con Flavio Briatore como jefe, un jefe que no tiene intención de regresar a Renault: "No tengo ningún deseo de volver, pero si Alonso lo necesita le ayudaré. Soy mejor a los 70 que la mayoría de los de 30 con los que me comparo cada día".

Y, en palabras en 'La Gazzetta dello Sport', Briatore lotiene más que claro: "Volveremos a ganar con Fernando Alonso. Luca di Meo va a ayudar mucho, tengo una gran fe en él y va a motivar a todo el mundo. Contribuirá a que el equipo cumpla con sus objetivos".

"¿Fernando viejo?" Alonso está muy motivado y en forma. Dos años fuera de la F1 lo han desintoxicado. Ha perdido cinco kilos en comparación con cuando estaba en McLaren y los coches son más fáciles de pilotar ahora", comentó.

Además, Briatore confirmó conversaciones con Aston Martin antes de elegir Renault: "Este año Racing Point tiene un coche para pelear con Ferrari, pero este equipo es la casa de Alonso".

De momento, el RS20 parece estar mejor de lo que en principio podía parecer, lo que hace afrontar el futuro, sobre todo 2022, con más optimismo.