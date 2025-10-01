La radical decisión de Flavio Briatore si Alpine no mejora para 2026

El jefe del equipo Alpine asegura que si el año que viene no consiguen podios, buscará un nuevo trabajo.

Alpine es el último equipo de la clasificación de la Fórmula 1. Muy lejos del siguiente, Haas, con 44. Ni Franco Colapinto ni Pierre Gasly están sumando puntos. Porque su coche no puede más. Simplemente es el más lento y han tomado la decisión de no desarrollarlo este año.

Han puesto todos sus esfuerzos en el nuevo reglamento de la temporada que viene. Por eso Flavio Briatore, el gran jefe, ha tomado una radical decisión.

Ha dicho que si no logra podios directamente se buscará otro trabajo. Así lo ha dicho en 'Motorsport' antes de que llegue el Gran Premio de Singapur.

"Si Alpine no logra podios en 2026, habrá que buscarse un nuevo trabajo", afirma Briatore.

Sería un salto enorme. De estar últimos en la tabla y sólo con 20 puntos en el zurrón a luchar por los podios.

Pero todo puede pasar en la Fórmula 1 de 2026. Las nuevas normas podrían colocar a cualquier equipo en la parte alta de la clasificación... y 'descender' a los que ahora luchan por el título.