Dramático paso por meta en Bakú: Russell fue primero con una décima sobre Verstappen

El británico se defendió muy bien de los ataques del neerlandés en las últimas vueltas pero Max estuvo a muy pocos metros de arrebatarle la victoria.

George Russell fue justo mercedor de la victoria en el GP de Azerbaiyán. El birtánico ha sido el gran dominador de un fin de semana en el que ha conseguido la 'pole' y la victoria en la carrera larga. Su compañero y máximo rival por el Mundial, Kimi Antonelli, ha sido quinto.

Sin embargo, el británico ha sufrido mucho para mantener el liderado en las últimas vueltas. Varios coches de seguridad han provocado que George perdiera toda la ventaja que había ganado en la primera mitad de carrera. Max Verstappen ha sido el que le ha terminado acechando.

Mal compañero de baile para una situación así. Sin embargo, Russell, refugiado en un Mercedes que tiene pocas debilidades y en una conducción sin errores, ha aguantado el tirón de Max y le ha dado muy pocas opciones al neerlandés de adelantarle.

Sin embargo, todo ese trabajo ha estado a punto de servir de bien poco. En la recta final, Russell se ha quedado sin energía y ha permitido a Verstappen acercarse mucho en los útlimos metros. El de Red Bull ha terminado cruzando la línea de meta a solo una décima de Russell. Un final agónico que da la sensación que, de haber estado la meta unos metros más adelante, otro ganador hubiera habido.

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