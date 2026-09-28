El motivo por el que Yamaha apostó por Jorge Martín: "Nos hizo sentir que nos quería"

El piloto de Aprilia, que está luchando por el título de MotoGP, harás las maletas hacia Aprilia para la próxima temporada.

El próximo invierno habrá muchos movimientos en la parrilla de MotoGP. A Yamaha irá Jorge Martín. Quizá como bicampeón si mantiene su liderato actual en el campeonato. Y en el equipo japonés están encantados de recibir al piloto madrileño.

Paolo Pavesio, director general de Yamaha, ha dicho en 'Motorsport', ha celebrado su futura llegada: "Hemos fichado a un piloto que ha ganado un Mundial de MotoGP, que ha estado a punto de ganar otro, y que tiene el talento y la velocidad de los cuatro o cinco mejores. Forma parte de ese grupo".

"Es más fácil decirlo ahora que se encuentra en los primeros puestos de la clasificación y que ha logrado una regularidad en su rendimiento. Creo que le falta alcanzar su máximo nivel, porque al manillar de la Aprilia prácticamente perdió un año por lesiones", dice el jefe de la escudería japonesa.

¿Por qué Yamaha ha apostado por él?: "Jorge nos ha hecho sentir que nos quería. Yo quería a alguien con quien poder ser transparente respecto al proyecto, pero también que tuviera ganas de venir a una empresa que hoy se encuentra en dificultades en cuanto al rendimiento, pero que está invirtiendo mucho y que cuenta con una gran historia".

"Tiene ganas de venir a echar una mano a una empresa que ha ganado el Mundial en la categoría reina con solo siete pilotos, ¡pero qué pilotos! En fin, todo el mundo conoce esos nombres. Para un chico que ya ha ganado una corona de MotoGP, si consigue hacerlo también con nosotros, se sumará a esa lista", detalla.

Tendrán a otro campeón en sus filas tras la salida de Fabio Quartararo: "En ese momento queríamos al menos un piloto de primera clase, y las cosas se desarrollaron así".

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