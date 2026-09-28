Lando Norris pide perdón a Colapinto: "No debería haber hecho esos comentarios"

El de McLaren pidió una sanción severa para el argentino, que se lo llevó por delante en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Franco Colapinto se llevó por delante a Pierre Gasly, su compañero, y a Lando Norris en la resalida del Gran Premio de Azerbaiyán. Y el de McLaren pidió que fuera sancionado con una carrera sin correr. Un castigo realmente grave.

Pero ahora Lando le ha pedido disculpas. A través de un comunicado en redes sociales, el inglés se ha disculpado.

"Un fin de semana duro y un final de carrera decepcionante y anticipado...", dice Norris.

"Después de la carrera le envié un mensaje a Franco pidiéndole disculpas por los comentarios que hice, que simplemente no debería haber dicho. Sé que las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es excusa, fue un error por mi parte. He cometido errores en mi carrera y seguiré cometiéndolos y esta es una gran parte de las carreras y de luchar al límite", escribe el actual campeón del mundo de la Fórmula 1.

Quiere dejar claro que tienen una buena relación: "Franco y yo tenemos una buena relación, seguimos siendo buenos amigos y ambos estamos deseando volver a competir juntos este fin de semana".

Sanción en Malasia

Franco cumplirá sanción en el Gran Premio de Bahréin, en Malasia, del próximo fin de semana. Serán cinco posiciones en parrilla al no haber terminado la cita de Bakú del pasado sábado. Un a sanción muy lejana a la que en un primer momento pidió Lando Norris para él.

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