Después de que a última hora del domingo se deslizara un "rumor" explosivo desde el paddock de Fórmula 1 y que a lo largo de la presente semana en redes sociales se haya elucubrado cada vez más con un hipotético fichaje de Fernando Alonso por Red Bull, acaba de llegar la primera confirmación oficial de que dicha opción es "posible".

Joe Saward, periodista de la F1 desde 1988, acreditado a todos los Grandes Premios y autor de siete libros sobre el 'Gran Circo', ha analizado un cambio por 'Checo' Pérez que él ve "lógico" y que tiene su clave en las cláusula contractuales del español y el mexicano.

En el 'cuaderno verde' que publica tras cada carrera, el británico cree que sería "un doble golpe" para Aston Martin perder a su gran piloto en favor del vigente campeón de la categoría.

I have been on the road again with my Green Notebookhttps://t.co/WV8J76X6np