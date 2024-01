En 2024, el calendario de la Fórmula 1 tendrá 24 citas, convirtiéndose en el más amplio de la historia de la categoría.

Sin embargo, tan solo hay un continente que no figura en él: África. Desde que en los noventa se dejara de correr en el trazado sudafricano de Kyalami, el 'Gran Circo' no ha vuelto a terreno africano.

Desde hace meses, Lewis Hamilton, heptacampeón del mundo de F1, ha pedido públicamente su retorno, y parece que desde os organismos pertinentes están de acuerdo.

El presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, ha reconocido que hay que poner el foco allí: "Tenemos muy buenos contactos en África. Debería prestarse más atención a dicho continente".

"En Sudáfrica tienen mucha historia en el automovilismo. Desde el año pasado se ha hablado mucho sobre si la Fórmula 1 volverá a Kyalami. Eso sería muy bueno para África", ha señalado en declaraciones recogidas por 'Soy Motor'.

Eso sí, de no poder darse en F1, la FIA tiene un 'plan B': "También estamos pensando en un campeonato eléctrico en el que nos gustaría involucrar a este continente. No nos olvidamos de África, no nos olvidamos de China, pero tampoco nos olvidamos de Latinoamérica. Estamos aquí, en el 'paddock' de la Fórmula 1, y vemos claramente la emoción y el entusiasmo que hay".

¿Realmente interesa la F1 a África?

Esta es la duda que ha dejado caer el presidente dela FIA: "Pero en algunas regiones no hay interés por la Fórmula 1. Para ellos, el karting es como la Fórmula 1. Sus pistas son para ellos como la Fórmula 1. Las subidas de colinas lo son todo para ellos".

"Quizá sólo quieran algo de apoyo en las carreras de montaña y entonces serán felices. Puede que no estén interesados en la Fórmula 1, la Fórmula 2 o la Fórmula E, pero siempre intentamos hacer eso", ha zanjado, deslizando que el interés del continente no es comparable a otros sitios donde sí se corre.

La F1 apoya la ida

El director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, también se ha mostrado optimista a un hipotético acuerdo futuro.

"Hay zonas del mundo que quieren tener la Fórmula 1, y un área que queremos desarrollar es la africana. Somos un Campeonato Mundial, y ésa es un área en la que no estamos", ha señalado.