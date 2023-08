Con la primera mitad de la temporada llegada a su fin y con la vuelta de la Fórmula 1 este fin de semana, Ferrari ha sido testigo de como sus resultados han estado lejos de los objetivos planteados al inicio de la misma.

La realidad no es fácil para los de Maranello, pues no les queda otra que ver como la diferencia y la distancia respecto a los hombres de Red Bull y, sobre todo, con Max Verstappen es mayor cada fin de semana.

Sin embargo, no todo ha sido malo para los de Frederic Vasseur, ya que las mejoras y las actualizaciones que han estado llevando a distintos Grandes Premios parecen haber dado sus frutos y ahora, pese a que no traen nignuna actualización a Zandvoort, ya aspiran a luchar por cosas grandes.

Ha sido el propio Fred Vasseur, jefe de equipo de Ferrari, quien ha confirmado que van con lo puesto al Gran Premo de los Países Bajos: "No tendremos mejoras grandes en los próximos fines de semana, son pistas diferentes y llegarán algo más adelante".

"Sabemos que con estas reglas y el techo de gasto no es fácil cambiar una tendencia en la temporada. Pero si nos comparamos con Aston Martin, ellos eran mucho más rápidos en Yeda y ahoraestamos, en general, delante de ellos. Aunque no siempre", asegura el mandamás a través de unas declaraciones recogidas por 'As'.

Asimismo, el galo asegura que la diferencia respecto a Red Bull no reside en un único punto, sino que es fruto de muchas cosas: "No creo que haya un área en el que sean mucho mejores. No es cuestión de concepto o aerodinámica. Es todo, pilotos, chasis, motor, suspensión, estrategia… tenemos que mejorar en todo".

Por último, desde Ferrari son conscientes de la realidad de la temporada y, por ello, no se plantean grandes objetivos más allá de "ir a por el mejor resultado posible siempre y extraer el máximo".