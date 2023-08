Felipe Massa ha denunciado a la FIA y a la Fórmula 1 para reclamar el Mundial de 2008 que perdió ante Lewis Hamilton y ahora Ferrari, equipo en el que militaba el brasileño por aquel entonces, está presionando para conseguir una respuesta al respecto.

Todo viene derivado por lo ocurrido en el Gran Premio de Singapur 2008, conocido como el 'crashgate'. En aquella carrera, Renault ordenó a Nelson Piquet Jr. accidentarse intencionadamente para beneficiar a Fernando Alonso, que acabó ganando la carrera. La parte perjudicada fue Felipe Massa, que marchaba primero cuando todo ocurrió y acabó sin sumar ningún punto en aquella carrera.

Ese resultado fue clave para que Lewis Hamilton se llevase el Mundial y, ahora, el brasileño está reclamando ese título y una indemnización por ello. Esto también afecta a Ferrari y su actual jefe de equipo, Fred Vasseur, ha hablado sobre si los italianos tomarán alguna medida al respecto.

"Como puedes imaginar, no quiero hacer ningún comentario sobre este asunto. Tengo una buena relación con todas las partes interesadas y es bastante complicado. Las circunstancias fueron completamente excepcionales", explicó en unas declaraciones recogidas por 'PlanetF1'.

"Pero en términos más generales y no sobre Felipe, creo que nosotros (Ferrari) también estamos tratando de presionar a la FIA para que conozca el resultado del evento en la bandera a cuadros", añadió.

No obstante, Vasseur si reconoció que no está muy a favor de cambiar el resultado 15 años después de lo ocurrido: "No soy muy partidario de cambiar el resultado de una carrera 15 minutos después de la bandera a cuadros".

La FIA y la Fórmula 1 todavía no se han pronunciado y tienen hasta el 29 de agosto para responder a la carta legal enviada por Felipe Massa.