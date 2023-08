La primera mitad de campeonato de Fernando Alonso roza la perfección. Y es que la realidad y los resultados han demostrado que el ovetense es uno de los mejores pilotos de la parrilla actual.

Además, si bien es cierto que Max Verstappen está en otra galaxia con su Red Bull y que no hay nadie que pueda disputarle el campeonato, Alonso se ha consolidado como el 'primero del resto' y se encuentra tercero en el Mundial de Pilotos.

A través del podcast 'High Performance', Fernando ha confesado una de las claves de su gran nivel en el 'Gran Circo, asegurando que uno de los aspectos más importantes para cualquier piloto es saber controlar y soportar la presión.

"Cuando siento la presión o que tengo que cumplir las expectativas trato de calmarme. Normalmente tengo mucha confianza en mí mismo, creo que eso es muy importante. Eso libera un poco de presión y eres capaz de superarte a ti mismo", asegura el asturiano.

No obstante, la cosa no se queda ahí para Fernando y reconoce que le gusta estar al tanto de todo cuando se sube al monoplaza: "También soy una persona muy técnica y quiero saber todo sobre lo que estoy haciendo. Cuando no estoy en mi entorno o en mi lugar cómodo me estreso más".

"Una forma de estar tranquilo antes de una carrera es saberlo todo sobre los neumáticos, la estrategia, escuchar a los ingenieros [...] Ese es mi enfoque para la carrera, estar seguro de lo que estamos haciendo. Luego, tal vez no funcione, pero no viene de mí ni de lo que sea que esté en duda", admite el bicampeón.