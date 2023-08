Aston Martin sorprendió a todos con el comienzo de la temporada 2023 demostrando ser el segundo mejor equipo. Aunque con el paso de las carreras su rendimiento ha ido a menos, se mantienen en la tercera posición del Mundial de Constructores y siguen teniendo un monoplaza muy competitivo.

Mientras han prometido unas mejoras en el Gran Premio de Países Bajos que les harían volver a ser el segundo mejor equipo en la Fórmula 1, Pedro de la Rosa ha hablado de lo que está preparando Aston Martin para dar un gran salto de calidad en el equipo.

El embajador de Aston Martin, en unas declaraciones en 'True Driver' de DAZN, habló del elemento que supondrá un gran salto en el desarrollo de los británicos: "Falta todavía la herramienta más importante, que es el túnel de viento. Es una herramienta imprescindible, que está ahí casi acabada, pero yo creo que va a suponer un antes y después en el futuro de Aston Martin".

"El túnel de viento es lo más importante para un Fórmula 1. Es lo que te da la carga aerodinámica, la eficiencia, la resistencia la aire...", añadió.

No obstante, el túnel de viento no estará disponible hasta finales de 2024, por lo que su labor no afectará al monoplaza británico hasta el coche de 2025. Mientras tanto, Aston Martin seguirá utilizando el túnel de Mercedes, que es el han utilizado hasta ahora.

Respecto a cómo es en sí, De la Rosa dio unas pistas: "Es una pasarela gigante de 400 metros que conectará ambos edificios (con las oficinas). Hasta que no lo tengamos listo no podremos trabajar en él".