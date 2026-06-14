Ferrari provoca el 'toque de atención' de Wolff a Mercedes: "Tenemos que apretar..."

Toto Wolff, jefe del equipo alemán, habla sobre las mejoras de los de Maranello en un GP de Barcelona-Catalunya en el que parece que Ferrari ha vuelto a dar otro paso hacia delante.

Mercedes se ha convertido en el equipo a batiresta temporada. El equipo alemán ha empezado con buen pie la nueva era de la Fórmula 1 y ha logrado poner en pista el mejor coche de la parrilla.

Los de Brackley se han llevado todas las victorias de domingo. Sin embargo, Mercedes ya no tiene el dominio de las primeras carreras y sus rivales ya se han empezado a acercar.

George Russell se llevó la pole del GP de Barcelona-Catalunya por muy poco. Lewis Hamilton se quedó a 64 milésimas de su primera pole de la temporada en dónde se demostró que Ferrari ha dado un paso hacia delante en las últimas rondas.

El equipo italiano volvió a introducir mejoras en la cita de Barcelona y eso se notó en clasificación. Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, ha hablado sobre esta nueva actualización de los de Maranello. "La actualización de Ferrari es monstruosa. Ha cambiado todo el coche. Tenemos que apretar porque son rápidos, pero me gusta", comentó Wolff, según recoge 'Formula Passion'.

La realidad es que por primera vez en todo el año, Kimi Antonelli no saldrá en la primera línea de parrilla. El actual líder del Mundial perdió la batalla contra su compañero de equipo y tendrá que pelear en carrera si quiere llevarse otra victoria más esta temporada.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido