El Gran Premio de Hungría era la carrera en la que estaban puestas muchas de las esperanzas de muchos equipos de la parrilla. No obstante, el resultado ha sido el mismo de siempre y Max Verstappen no baja de lo más alto.

Es el caso de Ferrari, que tras el difícil Gran Premio de Gran Bretaña llegaban a Hungría con la ilusión de poder pelear, incluso, por el podio. No obstante, estuvieron todo el fin de semana bastante lejos de ese objetivo.

Un séptimo y un octavo puesto alcanzados por Charles Leclerc y Carlos Sainz están lejos de lo que se esperaba de ellos para este fin de semana, por lo que son unos resultadosdecepcionantes.

De todo ello habló Fréderic Vasseur, jefe de equipo de Ferrari, a través de 'SkySports'. Y es que, una vez finalizado el Gran Premio, Fréderic asegura que cometieron varios errores que no deben de cometer para ser competitivos.

"Estamos frustrados. Pero al final, si miramos la carrera, creo que sin los 7-8 segundos de retraso en la parada en boxes a Charles y los 5 de penalización...", comenta Vasseur.

"No podemos permitirnos todos estos errores si queremos ser competitivos. El ritmo no era extraordinario, pero no estaba tan lejos del de Lewis Hamilton. Pero en estas condiciones no podemos permitirnos cometer errores", añade el galo.

Asimismo, Vasseur ha sido bastante sincero sobre los aspectos negativos del equipo: "Mi papel es también intentar separar los aspectos positivos de los negativos. Los negativos radican en los errores que cometimos y también en el hecho de que en clasificación nos está costando 'juntarlo' todo".

No obstante, desde Maranello ya están centrados en el próximo Gran Premio de Bélgica, una carrera que miran con cierto optimismo: "Está claro que la clasificación cambia enormemente de una carrera a otra, y para nosotros no se trata de aportar desarrollos o novedades, sino de evitar cometer ciertos errores".

"No estoy preocupado por esta situación, pero está claro desde el principio que tenemos que hacer un mejor trabajo en todas las áreas. Tenemos que intentar crecer en todos los aspectos y estamos presionando mucho a todas las personas", concluye.