Fernando Alonso ha vuelto a ser actualidad en el 'Gran Circo' de la Fórmula 1. Con un calendario todavía por definir en su gran parte, la posibilidad de volver a la Fórmula 1 ha parecido coger fuerza para el asturiano.

Lo cierto es que sus opciones, si quiere entrar a formar parte de un equipo competitivo, son escasas, tanto para esta temporada como para 2020.

Mercedes

Con Lewis Hamilton fijo y encaminado a un nuevo Mundial, la única incógnita es saber qué pasará con Valtteri Bottas. Las posibilidades de que el finlandés siga en 2020 parecen reducirse con el paso de los días, siendo Ocon el favorito en las quinielas para sustituirle.

Así lo reconoció un Rosberg que pidió poner a Fernando Alonso en el Mercedes la próxima temporada. Toto Wolff también tuvo su parte en este auge de los rumores del asturiano, metiéndole en su 'Dream Team' de la Fórmula 1. Lo cierto es que la posibilidad de volver a ver juntos a Hamilton y a Alonso no parece muy cercana.

Red Bull

La opción que más fuerza ha cogido en los últimos días. La información que llegaba desde Italia apuntaba a que Alonso estaba esperando a que Red Bull se deshiciese de Pierre Gasly esta misma temporada, ofreciéndole su asiento vacante.

Helmut Marko no pudo ser más contundente: "No". Ese no parece cerrar definitivamente esta puerta para un Alonso que tampoco cuenta con la mejor relación con Honda, que incluso le ha llegado a vetar en la IndyCar y que se acordó de él tras la victoria de Verstappen en Alemania.

Ferrari

Salvo sorpresa mayúscula, todo hace indicar que se decantarán por seguir con la pareja Vettel-Leclerc. La vuelta de las vacaciones será clave para la escudería italiana, que sigue guardando un buen recuerdo del asturiano.

Vettel se pronunció ante la posible vuelta de Alonso. "Creo que nunca le he caído bien", comentó ante los medios en una conversación en la que Hamilton sugirió a Red Bull el fichaje del asturiano.

McLaren

Pese a la relación de Alonso con McLaren, la escudería británica ya ha confirmado a Sainz y a Norris para 2020.

¿Y si no vuelve a la F1?

Lo cierto es que, a sus 38 años, Alonso también tiene otras metas. Todavía no ha conseguido completar la Triple Corona y el Dakar es una opción que ha ganado mucha fuerza en los últimos meses. Las 500 Millas de Indianápolis siguen estando en su agenda de deberes a conseguir, pero parece improbable que vuelva a disputar la temporada completa de la IndyCar.

