Fernando Alonso: "Mi esperanza es ganar las 500 Millas y lograr la Triple Corona"

El monoplaza con el que Fernando Alonso buscará hacer historia el próximo 26 de mayo ya ha sido presentado. El McLaren con el que el asturiano competirá en las 500 Millas de Indianápolis ya es una realidad, tras ser presentado en sociedad.

"Estoy emocionado de que finalmente hayamos podido revelar al mundo el coche 66 con el que competiré con McLaren en la Indy 500 en mayo", reconocía Alonso, en declaraciones a la escudería.

🗣️ "We’re all looking forward to seeing the #McLaren66 out on track for the first time on May 24." - @alo_oficial

Read more from Fernando and the team on our new #Indy500 challenger ➡️https://t.co/2M2K2oy2cB pic.twitter.com/ffWFLrsNVI