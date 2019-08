El jefe de Mercedes, Toto Wolff, ha concedido una entrevista a 'Motorsport-total' en la que es preguntado por su 'Dream Team' de la Fórmula 1.

No tiene dudas de cómo estaría conformado ese equipo. "Tres coches: Max (Verstappen), Fernando (Alonso) y Lewis (Hamilton)", revela.

Estas declaraciones vienen después de la noticia de que Mercedes no cuenta con Valtteri Bottas para la próxima temporada. Tras las declaraciones de Wolff, los rumores se han disparado.

Incluso en la misma entrevista tuvo que aclarar que no sabe qué será del futuro de un Max Verstappen al que han relacionado con Mercedes. "No sé nada. No he hablado con Max sobre el próximo año y me gustaría seguir como el año pasado", comenta.

