Fernando Alonso señala el "punto más débil" de Aston Martin: "Tenemos que mejorar sí o sí"

Desde que Aston Martin trajera a partir de Ímola mejoras en el suelo y el alerón delantero, el AMR25 ha dado ese paso necesario que pedía Fernando Alonso desde el arranque de la temporada.

Un coche que estaba lejos de las posiciones de puntuación ha pasado a ser un usual en Q3, aunque también tienen que ver las manos del asturiano.

El bicampeón clasificó sexto en Ímola, quinto en Mónaco, décimo en España y de nuevo sexto en Canadá, lo que era un 'rara avis' hace dos meses.

Tras la carrera en Montreal, el ovetense destacó esa mejora los sábados: "Parece una costumbre estar ahora en los puntos pero es por hacer buenas clasificaciones. Si no hacemos sextos en la parrilla de Canadá, quizás no acabamos en los puntos".

Eso sí, es consciente de que sin una buena 'qualy', con el ritmo de carrera del Aston Martin, es imposible puntuar.

"Si salimos el 12º o 13º, ya no vamos a puntuar. Estamos en una fina línea de puntuar o no. Últimamente nos han salido bien las cronos y las carreras pero no podemos dar nada por sentado, hay que seguir trabajando", explicó en declaraciones a 'As'.

Es por ello que pide al equipo mejorar "sí o sí" en carrera: "El punto más débil es el domingo. Hay carreras en las que estamos a dos o tres décimas de los equipos top el sábado, pero luego el domingo terminamos a un minuto de ellos. Tenemos que mejorar, sí o sí, los domingos".