Alpine ya es pasado para Fernando Alonso y, confiemos, sus constantes problemas de fiabilidad también. Después de que la Fórmula 1 echase el cierre a la temporada 2022 tras el Gran Premio de Abu Dhabi, el asturiano ya solo piensa en verde.

En el propio circuito de Yas Marina, el bicampeón del mundo de F1 se ha subido por primera vez a su nuevo Aston Martin con motivo de los test de Pirelli.

En la primera tanda de una hora, que para nada es indicativo de algo, Alonso ha quedado cuarto a un segundo de Charles Leclerc, que ha liderado.

Cabe reseñar que los test no se televisan y solo se puede seguir la actualidad por medio de las redes sociales y de lo que publiquen los equipos.

Además de las pruebas de los pilotos titulares con los neumáticos de 2022, también se disputarán test de jóvenes con coches actuales.

And the times after an hour (they mean next to nothing, but loads of you asked) #F1 #AbuDhabiTest pic.twitter.com/hZIqCrzcQw