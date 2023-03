La FIA sancionó a Esteban Ocon en Bahrein y a Fernando Alonso en Arabia Saudí por el mismo motivo: estar fuera del recuadro de la parrilla en salida.

La norma dice que el piloto "debe estar parado en su cajón de parrilla asignado sin que ninguna parte de la zona de contacto de sus neumáticos delanteros esté fuera de las líneas (frontales y laterales) en el momento de la señal de salida".

Ambos cumplieron la sanción en la parada, aunque también a ambos también les cayó una segunda porque sus mecánicos tocaron los monoplazas fuera de tiempo.

Eso sí, la penalización de la FIA a Alonso llegó fuera de tiempo y le devolvieron el podio, hecho que no ocurrió con Ocon, que tuvo que asumir la segunda sanción, esta vez de 10 segundos.

Analizando lo ocurrido en las dos primeras carreras del año, Alan Permane, director deportivo de Alpine y hombre de confianza de Fernando en sus años en la casa Renault, ha criticado la decisión de la FIA.

"Creo que lo que parece un poco draconiano es esta nueva regulación de dónde tiene que parar el coche en la parrilla. Nadie tiene ventaja por estar 10 centímetros más de un lado o del otro. No veo por qué", ha explicado en declaraciones a 'Motorsport'.

"No sé si se revisará, pero sancionar a la gente por sobrepasar las ruedas en un coche en el que los pilotos no pueden ver esas líneas (pueden verlas cuando se acercan y cuando se acercan desaparecen) me parece duro, innecesario", ha añadido.

Sobre pedir un cambio en el reglamento, Permane afirma que lo pondrán sobre la mesa: "Estoy seguro de que lo haremos, tenemos una reunión a finales de esta semana, podemos sacar el tema".

Entre tanto, refiriéndose a su sanción, Fernando Alonso ha explicado que le pareció una "chapuza" por parte de la FIA y que no le quedó más remedio que reírse.