El podio del Gran Premio de Catar formado por Lewis Hamilton, Max Verstappen y Fernando Alonso es, según muchos, el cajón con más talento agrupado del siglo.

Con las dos bestias luchando por el Mundial, el asturiano se 'coló' en la pelea gracias a una gran clasificación, una pizca de suerte con las sanciones a Verstappen y Bottas, la inestimable ayuda de Esteban Ocon y el virtual safety car provocado por un pinchazo de Latifi.

Al término de la carrera, era inevitable preguntarle al ovetense por 'El Plan' de cara a 2022: "Es difícil de predecir lo que va a pasar en los próximos años, pero me encantaría estar en lucha con ellos y el que haga un buen coche el próximo año creo que será un reinicio para todos y depende de nosotros fabricar un coche rápido".

Seguidamente, le preguntaron directamente si se vería capaz de estar en la lucha por el Mundial contra Hamilton y Verstappen: "No es como este año, que fue una continuación de la campaña pasada. En 2022 todo el mundo tiene las mismas cartas, así que necesitamos jugar de forma más inteligente y ojalá fabricar un coche rápido y si estamos en esa posición, me siento fuerte, me siento listo para afrontar la batalla y ya se verá qué pasa".

El cambio normativo que se ejecutará en 2022 es la gran baza de Fernando Alonso para volver a ser competitivo, luchar por victorias y optar a su tercera corona en el 'Gran Circo'. Cómo dice su nuevo lema: "Trust the plan".