Alonso reacciona a las supuestas trampas de Mercedes: "Debería haber las mismas reglas..."

La FIA permitirá que el equipo Mercedes no cumpla con la normativa de motores... y el resto de equipos de la F1 no están nada contentos.

Mercedes no habría cumplido con la normativa de los motores y el debate en la Fórmula 1 está abierto. Los equipos siguen protestando y Toto Wolff ha explotado asegurando que sí cumplen con las normas. Fernando Alonso, en la presentación del Aston Martin AMR26, se ha pronunciado sobre ello.

En un encuentro con varios medios, Fernando pide a la FIA que "controle y supervise": "Sinceramente, desconozco los detalles y no estoy seguro de su beneficio. No soy un experto en eso, así que confío en que la FIA lo controle y supervise, y confío en Honda y Aramco para asegurarse de que nuestro motor sea lo suficientemente competitivo".

"Obviamente, sería bueno que hubiera las mismas reglas y condiciones para todos", expresa el piloto asturiano.

Confía en la FIA y en que marque las normas: "No es bueno empezar detrás de alguien que explora algo que no estaba destinado a explorarse, pero esto también es Fórmula 1, así que debes entender que todo lo que sucede está controlado por la FIA y debes aceptar la decisión final".

Mercedes, favoritos

De momento Mercedes es el equipo que más vueltas ha rodado y el que mejores tiempos ha hecho. Tanto con George Russell como con Kimi Antonelli.

Son los grandes favoritos para este 2026. Desde hace meses se rumoreaba que ese motor tendría mucha ventaja con respecto al resto. Pero este supuesto 'truco' ha levantado un intenso debate en el resto de equipos de la F1.