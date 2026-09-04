El juez rechaza la petición de Zapatero de anular el caso Plus Ultra al no ver vulnerados sus derechos

Los detalles Lo ha hecho en un auto después de que el juez Calama rectificara de forma parcial la inadmisión a trámite del incidente de nulidad que presentó el expresidente del Gobierno.

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha desestimado nuevamente el incidente de nulidad presentado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al no considerar vulnerados sus derechos. Este auto, sin posibilidad de recurso, llega tras una revisión parcial de la inadmisión inicial del incidente, en el que Zapatero es investigado por presunto tráfico de influencias y posesión de joyas no declaradas. El abogado del expresidente alegó vulneración de derechos fundamentales y cuestionó la validez de pruebas analizadas. Calama investiga la posible intervención irregular de Zapatero en el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha vuelto a desestimar el incidente de nulidad presentado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al considerar que no se han vulnerado derechos, según el auto al que ha tenido acceso laSexta.

Así lo ha hecho después de que el magistrado rectificara de forma parcial la inadmisión a trámite del incidente de nulidad que presentó el expresidente socialista, investigado en esta causa como presunto líder de una red de tráfico de influencias y por las joyas sin declarar que se le incautaron.

Fue el pasado junio cuando el abogado de Zapatero interpuso el incidente nulidad por la incorporación a la causa de los mensajes de los directivos de Plus Ultra incautados por Estados Unidos en 2021.

La defensa del expresidente alegó presunta vulneración de derechos fundamentales, como al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso justo con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la presunción de inocencia.

En su opinión, se incorporó al caso prueba "ilícitamente analizada" y que "ha servido para justificar la adopción de otras diligencias limitativas de derechos fundamentales", asegurando además que la nulidad se da "en la propia génesis" del procedimiento a finales de 2025 y "arrastra las sucesivas actuaciones".

Zapatero expuso que el procedimiento "parte de unos análisis de conversaciones privadas no autorizados" y apuntó a "maniobras dirigidas a conducir el proceso hacia los órganos judiciales de mayor conveniencia" para la Fiscalía Anticorrupción.

El juez argumenta que la entrega del volcado a la Policía española no constituye "una nueva medida de investigación que requiera autorización judicial española, porque la medida ya fue autorizada por la autoridad judicial competente del Estado de emisión".

El juez Calama, que en un primer momento acordó inadmitir la petición por haberse formulado fuera de plazo, acabó dando la razón en parte al expresidente y procedió a estudiarla, al entender que estaba dentro del margen porque que se le dio acceso a documentos de la causa unos días más tarde de lo que inicialmente se había considerado.

Así, el magistrado también ha rechazado el recurso de reforma que la defensa de Zapatero presentó contra el auto en el que desestimaba su petición de requerir a la Fiscalía Anticorrupción para que indicara "la resolución judicial motivada que autorizó y habilitó el análisis del contenido de los dispositivos que se incautaron para cumplimentar la Orden Europea de Investigación y la Comisión Rogatoria Internacional" con las que se incorporaron a la causa esos mensajes, que constituyen una de las pruebas clave contra Zapatero.

Además, en otro auto al que ha tenido también acceso laSexta, el juez Calama ha denegado a su vez el desbloqueo de las cuentas de la sociedad Agropecuaria Lucena SL, una de las pagadoras de la empresa Whatthefav, de las hijas de Zapatero, a las que pagó 20.993 euros.

El Ministerio Fiscal se opone a dicha solicitud, según detalla este auto, "exponiendo que el análisis patrimonial elaborado por la unidad de investigación fiscal muestra ingresos imputados procedentes de entidades del entorno de control del investigado Julio Martínez Martínez, escasa o inexistente declaración de IRPF en varios ejercicios, uso de préstamos societarios como forma de obtención de liquidez y movimientos bancarios que no se corresponden con rentas declaradas, así como saldos y entradas relevantes en determinados ejercicios cuya procedencia no queda acreditada".

En base a esto, concluye que "el perfil patrimonial opaco determina un alto riesgo de que se utilicen cuentas societarias para eludir la investigación y dificultar el aseguramiento y eventual decomiso de bienes".

Calama investiga si Zapatero intervino de manera irregular en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia y su presunta influencia en otras operaciones, así como por las joyas valoradas preliminarmente en 1,3 millones que la Policía halló en su despacho.

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