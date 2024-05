Qué poco faltó. Qué cerca estuvo. Qué a mano tuvo Fernando Alonso rascar para Aston Martin algo que tras la clasificación de Mónaco parecía imposible. Que parecía que iba a ser que no. Que lo de puntuar no iba a ser posible en unas calles en las que, tras la 'qualy', salía 16º. Pero le faltó un paso. Le faltó una única posición.

Porque terminó undécimo. Terminó en una posición en la que en condiciones normales parecía imposible viendo cómo está ese Aston Martin. Viendo cómo se maneja un monoplaza, un AMR24, ciertamente nervioso y complejo en tanda larga con el tema del desgaste de los neumáticos. Pero casi.

La descalificación de los dos Haas hizo que ya fuera 14º en la salida de Mónaco. En la primera vuelta, el caos más absoluto con Sergio Pérez destrozando el Red Bull en un accidente con Magnussen, sí, Magnussen, involucrado. También con Hulkenberg y un Zhou que por poco no se come un neumático.

Además, los dos Alpine tenían ganas de fiesta. Se tocaron. Esteban Ocon, cosa que le honra, reconoció que fue su culpa. Que "en esta ocasión", fue cosa suya. El 31, fuera de la carrera y de repente Alonso estaba en la posición 12 justo tras Stroll.

Alonso, el estratega

Con neumáticos medios. Con neumáticos medios con más de 70 vueltas por disputarse. Lo mismo valía para su compañero. Entonces, una radio. Una para definir la estrategia. Sabía que tocaba lo que tocaba. Que con eso, si tiraba, no iba a llegar. Así que no tiró. Se dedicó a ralentizar el ritmo todo lo que pudo para que Lance pudiera ser más agresivo.

Para que Lance tuviera parada gratis. Ricciardo, desesperado tras él. No podía con Fernando. Normal. Esto es Mónaco. El objetivo, cumplido. Stroll tuvo parada gratis y neumáticos nuevos para atacar a Pierre Gasly. Pero claro, algo no salió como esperaban: el canadiense pinchó.

Adiós a los puntos para él. Alonso, mientras, era undécimo. Lejos de Gasly... pero esto es Mónaco. Sargeant tocó muro. Otros muchos, como Sainz y Norris, lo rozaron. Fernando, por su parte, esperaba su ocasión sabiendo que lo que era un milagro el sábado era posible a falta de 15 vueltas.

Por muy poco

Se quedó a un paso. A una posición de sumar un punto y a saber qué habría sucedido de no ser por ese pinchazo de Stroll, con un trabajo de equipo excelso de Fernando para que Lance tuviera parada gratis. No salió, pero por poco. Por poco no logra Alonso hacer realidad lo que habría sido otro de sus grandes milagros en al F1.