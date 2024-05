A pesar de que dentro de Aston Martin no parece haber mucha preocupación por el bajo rendimiento del coche, las alarmas se han comenzado a encender tras los malos resultados de los últimos fines de semana. Muchos aficionados esperaban que el coche evolucionase en gran medida en Ímola, y sin embargo, ninguno de sus pilotos logró puntuar.

Según Mike Krack, jefe de equipo de Aston Martin, la temporada está yendo tal cual esperaban. El año pasado, a estas alturas, los de Silvertone ya tenían cuatro podios en su casillero. Este año, por el contrario, el equipo ha mostrado ser competitivo únicamente en la clasificación, aunque eso también empeoró en Miami e Ímola.

Mike Krack ha defendido al equipo y no cree que hayan dejado de ser competitivos el sábado: "Es un poco pronto para decir eso. En Shanghái fuimos terceros en la parrilla, no hace mucho, creo que hace cuatro semanas. Y creo que en Miami deberíamos haber sido mejores de lo que fuimos".

La siguiente parada es Montecarlo, donde el equipo no podrá fallar el sábado: "Mónaco es muy especial y pueden pasar muchas cosas. Podría ser un gran desafío y supongo que escucharemos a mucha gente quejarse del tráfico o de que la ventana no es la correcta y todo ese tipo de cosas. No estoy diciendo que sea una lotería, pero muchas cosas pueden salir bien y también mal".

El jefe de Aston Martin se acordó de los resultados de Mónaco del año pasado, donde tuvieron la mejor oportunidad de la temporada de ganar un Gran Premio: "Podríamos ganar en todas partes si las cosas hubieran sido diferentes".

Mike Krack ha concluido haciendo autocrítica. Ha afirmado que hay muchas cosas que mejorar sino quieren tener problemas y que la preparación de los pilotos será vital: "Tenemos que hacer los deberes, tenemos mucho que trabajar, mucho que entender. Este año los márgenes se están volviendo más pequeños. Si estás en el lado correcto, con la mejora de la pista, con el tráfico, puedes tener una posición inicial increíble. La confianza del piloto es absolutamente fundamental en Mónaco"