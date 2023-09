Un décimo no es el resultado que desean Fernando Alonso y Aston Martin, pero el asturiano acabó "contento" tras su actuación en la clasificación del Gran Premio de Japón dado el bajo rendimiento del monoplaza británico y la velocidad de sus rivales.

El viernes, en los entrenamientos libres, el '14' ya descubrió la falta de ritmo esperada en Suzuka y, viendo el rendimiento de sus rivales, temía por no entrar en la Q3 como reconoció tras la clasificación.

"No sabíamos donde íbamos a acabar porque no teníamos mucho ritmo el viernes. Sabíamos que no nos venía bien Suzuka, como tampoco lo hará Catar", explicó en los micros de 'DAZN'.

Pese al resultado, Alonso asegura que está "contento" con su rendimiento: "Hoy he disfrutado, no sufrido. Una vuelta en Suzuka siempre es divertida. La vuelta de Q2 y Q3 las disfruté, en la Q1 sufrí un poco más. Nos falta ritmo, no nos podemos esconder. Con la mejora de AlphaTauri somos más 'carne' de Q2 y seguimos estando aquí en Q3. Contento con el resultado".

Ahora bien, la situación para la carrera viene a ser muy similar. El objetivo, según el propio Alonso, serán los puntos dado que no tienen el ritmo suficiente para pelear por algo más arriba. Una nueva realidad que le hará en Japón pelear con los AlphaTauri o los Alpine por acabar en las últimas dos posiciones de puntos.