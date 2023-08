No es ninguna novedad para nadie que Max Verstappen podría convertirse en el mejorpiloto de la historia de la Fórmula 1, o al menos él va camino de ello. Con 10victorias en 12 carreras (8 de ellas consecutivas) se postula a completar una temporada de récord y a hacerse con su tercer título mundial.

Sin embargo, el dominio de Verstappen no se queda ahí, porque Max también domina el dato de más vueltas disputadas entre los tres primeros en 2023, con un total de 683. Un dato que habla por sí solo del tremendo dominio del neerlandés.

No obstante, el segundo piloto que ocupa este ranking no es otro que Fernando Alonso. El asturiano, pese a que el rendimiento del Aston Martin ha disminuido en las últimas carreras, ha completado un total de 318 vueltas entre los tres primeros, tres más que 'Checo' Pérez.

Lejos de ellos se encuentra Lewis Hamilton con 220, casi 100 vueltas menos en el top 3 que Fernando Alonso, y Charles Leclerc con 214. Carlos Sainz, por su parte, se encuentra séptimo en este 'top' con 96 vueltas.

Y es que estos datos evidencian aún más las grandes actuaciones que está haciendo el piloto español que, de no ser por el dominio insultante de Red Bull, estaría peleando directamente por su tercer Mundial de Pilotos.

Aún así, la realidad habla por sí sola y tanto Max Verstappen como Sergio Pérez ya caminan en solitario hacia un nuevo Título Mundial de Constructores para Red Bull.

Laps spent in the top 3 this season:

1st) Verstappen - 683

2nd) Alonso - 318

3rd) Perez - 315

4th) Hamilton - 220

5th) Leclerc - 214

6th) Norris - 120

7th) Sainz - 96

8th) Russell - 72

9th) Piastri - 65

10th) Ocon - 60

11th) Stroll - 8

12th) Gasly - 3

[@F1_charts]