Carlos Sainz rodó durante varias vueltas del Gran Premio de Bélgica con su Ferrari dañado. Su toque con Oscar Piastri provocó incluso un agujero en la parte lateral del monoplaza. Y finalmente tuvo que decir adiós a la carrera, renunciando a cualquier opción de podio.

Ferrari, en palabras de Fred Vasseur, explicó lo ocurrido: "Todo terminó después de la primera curva. Intentamos mantener el coche en la pista con la esperanza de que saliera una bandera roja para arreglarlo, pero no llegó".

"Creo que fue un accidente de carrera, quizá Piastri fue bastante optimista al ir por detrás. Pero fue una situación compleja de evaluar", ha comentado el jefe de la escudería italiana en declaraciones a 'Motorsport'.

Reconoció Fred que aunque han dado un paso adelante,queda mucho por trabajar: "El fin de semana pasado fue más difícil para nosotros y hoy hemos remontado. Creo que seguirá siendo así hasta el final de la temporada. Lo más importante será, como equipo, no exagerar. Hoy no somos campeones del mundo y no fuimos unos perdedores cuando nos costó más".

"Tenemos que arreglar algunos detalles y debemos tener siempre presente que, aunque el ritmo de hoy no haya estado muy lejos, comparado con el de Checo, Max sigue estando muy lejos", ha sentenciado el jefe de la escudería de Italia.