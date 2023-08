El inicio de temporada de Alpine está lejos de cumplir los objetivos planteados a principio de año. Y eso, sumado a la crisis de despidosque se está desarrollando, hace que el equipo francés lo esté pagando sobre la pista.

Los últimos nombres propios en ser despedidos de la entidad en busca de resucitar al equipo y buscar mejores resultados han sido Otmar Szafnauer y Alan Permane, algo que sin duda puede desestabilizar la situación.

Por ello, el exdirector de Alpine, MarcinBudkowski, ha comentado uno de los motivos fundamentales por los que las cosas no van bien para los hombres de Enstone a través de 'formu1a.uno'.

"Desafortunadamente, no se habla mucho de eso, pero el principal problema con la participación de Renault en la Fórmula 1 fue que las ambiciones siempre fueron muy altas y los medios financieros no eran los adecuados", asegura Budkowski.

"Cada año había ambiciones cada vez más altas, y cada año, desafortunadamente, los recursos que se pusieron en ello no eran... Digamos que no estábamos al nivel de esas ambiciones. Pero estas son las cosas que no siempre quiso escuchar (Renault)", concluye.

Unas palabras que coinciden de manera directa con las que ya dejó caer Christian Horner hace unos días, cuándo aseguraba que Alpine no estaba preparado para pagar la economía que requiere ser un equipo puntero.

Además, las recientes declaraciones de Fernando Alonso en contra de la manera que tiene el grupo francés de hacer las cosas no ha hecho más que engordar una bola de problemas que es cada vez mayor para Alpine.