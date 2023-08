Max Verstappen se está encargando personalmente de dejar grabado su nombre en los libros de historia de la Fórmula 1. Algo que podría culminar esta misma temporada si finalmente logra su tercer Mundial de Pilotos y supera el récord de victorias consecutivas de Sebastian Vettel.

Hasta ahora, Max ha ganado las últimas 8 carreras y suma ya 10 victorias de 12 posibles y, por ello, sus resultados han abierto el debate sobre si la Fórmula 1 es un deporte aburrido actualmente.

De todo ello ha hablado el expiloto y bicampeón del mundo de F1 Mika Hakkinen a través de 'RacingNews365', donde asegura que el dominio de Verstappen "no durará para siempre".

"Cuando corría en la Fórmula 1, cuando ganaba y dominaba en 1998 con mi compañero de equipo, David Coulthard, sentí que el año fue fantástico y no fue aburrido. Estoy seguro de que Max está experimentando lo mismo. No está aburrido, no cree que las carreras sean aburridas", asegura el bicampeón.

"Todo el tiempo está elevando sus límites personales y su rendimiento, lo cual es genial, pero claro, cuando los fans que no son fans de Max miran, piensan que es aburrido, pero los fans de Max piensan que es lo mejor", añade.

Asimismo, Mika ha mostrado su agorero pronóstico en relación con el futuro del neerlandés: "¿Va a durar para siempre? No, porque así es como la historia se repite. Max es un ganador en este momento, Red Bull es un ganador en este momento y esto es automovilismo".

"Vendrán cambios. ¿Cuándo? No lo sé, pero solo puedo decir que el trabajo que hacen y el éxito que obtienen, se lo merecen. Que lo disfruten", concluye el finlandés.